CATANIA: LA GUARDIA COSTIERA SEQUESTRA ACQUASCIVOLI ALLA PLAYA ED UN LIDO ABUSIVO

La guardia costiera di Catania ha proceduto al sequestro, sul lungomare della Plaia, di un complesso turistico ricreativo attivo di giorno come solarium, con numerosi acquascivoli, piscine, mini club, spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni, e la sera come animata discoteca ed organizzazione eventi, per una estensione di 19 mila metri quadrati.

E' stato accertato che la storica struttura, situata in area demaniale marittima ricadente nell’ambito dell’autorità di sistema portuale, era stata affidata già dal 2015 ad un curatore giudiziario che aveva ceduto ad una società terza la gestione di un ramo d’azienda, il tutto senza alcuna concessione demaniale marittima.

I militari hanno proceduto ad apporre i sigilli ed a segnalare all’autorità giudiziaria i titolari coinvolti. L’occupazione di suolo pubblico e l’attività imprenditoriale avrebero dovuto essere autorizzati dall'autorità portuale, che vantava un credito di 70 mila euro. Simili controlli anche nella zona di Cannizzaro nel Comune di Aci Castello.

Un hotel si era appropriato abusivamente di una parte di scogliera in cui, per maggior comfort dei clienti, stavano realizzando scivoli e passarelle a mare senza autorizzazione, alterando così le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione. E' scattata così la denuncia ed il sequestro dell'area a mare.