CATANIA: LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA 185 CHILI DI PESCE SPADA NOVELLO - FOTO
Nel corso di cinque distinti interventi eseguiti nei luoghi di vendita del pescato, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Catania hanno proceduto al sequestro di 185 kg di pesce spada novello, “Xiphias Gladius”.
L’azione di servizio delle fiamme gialle, svolta in applicazione delle norme che disciplinano la materia, mira a tutelare il patrimonio ittico nazionale, oltre che la libera concorrenza e la regolarità dei commerci ed ha consentito di rinvenire nei mercati rionali dell’area etnea, pronta per la vendita, la menzionata specie ittica, particolarmente tutelata dalle discipline sui piani di ricostituzione.
Gli esemplari sequestrati, sottoposti a visita sanitaria da parte delle competenti autorità dell’A.S.P. di Catania, sono stati giudicati idonei al consumo alimentare umano nella maggior parte dei casi e, pertanto, ceduti ad associazioni caritatevoli.
Inoltre, le violazioni hanno dato luogo a contestazioni amministrative per un totale di euro 50.000.