CATANIA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA L’ANARCHICO GIUSEPPE SCIACCA, DEVE SCONTARE LA PENA DEFINITIVA 4 ANNI E 5 MESI DI RECLUSIONE...

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato l’anarchico Giuseppe Sciacca in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, conseguente a sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Torino e confluita in un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025.

Giuseppe Sciacca, classe 1979, esponente dell’area anarchica catanese, gravato da numerosi precedenti di polizia, già arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino per i reati di fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo nell’ambito dell’operazione denominata “Scintilla” coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino. A seguito dell’emissione del provvedimento di carcerazione, la D.I.G.O.S. di Catania ha avviato un’intensa e articolata attività info-investigativa finalizzata al rintraccio del soggetto, condannato alla pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento della multa di euro 17.000.

Lo stesso, dopo aver soggiornato per un periodo nel capoluogo etneo, si è trasferito in diverse città del territorio nazionale nonché all’estero, mutando frequentemente domicilio. Nell’ultimo periodo risultava stabilitosi nella città di Roma.

YAll’esito degli accertamenti info-investigativi, gli investigatori della Digos acquisivano elementi utili a ritenere che il predetto fosse in procinto di fare rientro in Sicilia. Venivano pertanto predisposti mirati servizi di osservazione nei luoghi abitualmente frequentati dallo Sciacca, che consentivano di rintracciarlo, nella serata del 21 scorso, nel centro storico di Catania, nei pressi dell’abitazione dei familiari. Bloccato dal personale della DIGOS, veniva poi condotto nella Casa Circondariale di Catania. L’attività svolta dalla Polizia di Stato riveste particolare rilievo operativo, anche in considerazione del profilo criminale del soggetto. Giuseppe Sciacca è infatti ritenuto esponente di spicco dell’anarchismo insurrezionalista, distintosi nel tempo per numerose condotte antigiuridiche poste in essere sia in ambito nazionale sia internazionale, con episodi registrati anche in Spagna e Francia.

Tra i precedenti di maggior rilievo, nel 2004 è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 280 bis c.p., per atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, a seguito del lancio di due bottiglie incendiarie contro il portone della Stazione dei Carabinieri di Piazza Dante in Catania, nonché del rinvenimento di scritte murali di rivendicazione. Nel 2008 è stato segnalato dalla Digos di Trento per accensioni pericolose, danneggiamento e lesioni personali, in occasione di una manifestazione contro la realizzazione della “Cittadella Militare di Mattarello”; nello stesso anno è stato tratto in arresto per il lancio di ordigni esplosivi ai danni della sede della Polizia Municipale di Parma.

Nel novembre 2019 il predetto è stato tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare emessa a seguito di indagini condotte dalla Digos di Torino, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, nell’ambito dell’operazione “Scintilla”, che aveva portato all’esecuzione di 14 misure cautelari nei confronti di appartenenti all’area anarchica, nonché all’effettuazione di numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale. All’operazione seguivano lo sgombero del centro sociale “Asilo” e manifestazioni di protesta sfociate in ulteriori episodi di violenza.

Nel corso della permanenza all’estero, tra il 2021 e il 2023, lo stesso si è distinto quale attivista dell’area anarchica antagonista in Spagna, venendo denunciato dalla locale polizia per allaccio abusivo alla rete elettrica in uno stabile occupato. Nel mese di aprile 2021, a seguito di attività di polizia giudiziaria che portavano al rinvenimento di ordigni esplosivi e incendiari in immobili occupati a Barcellona, emergeva un ruolo di rilievo del medesimo all’interno del sodalizio anarchico locale. Per tali fatti è stato destinatario di un mandato di arresto eseguito presso il valico di frontiera di La Junquera.

Nel settembre 2023 è stato arrestato dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catania per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito di reiterate evasioni, è stato poi ristretto presso la Casa Circondariale di Catania, dalla quale veniva scarcerato in data 28 maggio 2024 per fine pena. L’arresto si inserisce nel quadro della costante attività di prevenzione e contrasto svolta dalle D.I.G.O.S. operanti sul territorio nazionale, sotto il costante coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.