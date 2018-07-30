CATANIA, LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA ARMI

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di armi e munizioni e a verificare la sussistenza dei requisi...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli finalizzati a prevenire e reprimere i reati in materia di armi e munizioni e a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei detentori di armi con particolare riferimento al possesso del certificato medico attestante le condizioni psico-fisiche.

Particolare rilievo assume il controllo nei riguardi di un uomo di anni 72, detentore di un revolver e 39 munizioni calibro 357 magnum che, dalla documentazione depositata presso il citato Commissariato, risultava privo di detta certificazione medica e, per tale motivo, è stato invitato presso gli uffici di Polizia per la relativa esibizione. Ciò posto, detto soggetto si è presentato presso gli Uffici di Polizia e ha esibito il citato certificato medico rilasciatogli dall’Asp servizio di Medicina Legale e Fiscale e recante data 27 luglio 2018.

Il soggetto in questione, sin da subito ha mostrato evidenti segni d’insofferenza, nervosismo, per tale motivo, i poliziotti hanno prestato la dovuta attenzione cercando un dialogo con lo stesso e ciò in quanto, a fronte di un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica, è apparso non idoneo alla detenzione di armi. Ad un tratto, il soggetto, che stazionava nella sala d’attesa degli Uffici di polizia, innanzi a più persone, è andato in escandescenza inveendo e offendendo ripetutamente i poliziotti.

Per tale motivo, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione del citato soggetto e, nonostante in possesso del certificato medico di idoneità mentale, gli è stata ritirata in via cautelare l’arma e il relativo munizionamento e, altresì, è stato indagato in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e di ciò ne è stata data comunicazione all’Asp che ne aveva attestato l’idoneità.

A seguire è stato indagato in stato di libertà, un soggetto per omessa denuncia di detenzione armi e, nello specifico, perché deteneva presso la sua abitazione ubicata in zona Barriera, armi bianche tipo coltello a scatto e un manganello, armi che avrebbero dovuto trovarsi in altra abitazione del quartiere di Nesima; per tale motivo le armi sono state sequestrate penalmente.