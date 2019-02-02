Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giud...

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:

CATANIA: LA POLIZIA ESEGUE ORDINI DI ESECUZIONE PER LA CARCERAZIONE

RAPISARDA Alfio Natale, (cl.1979), pregiudicato,destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 7 di reclusione per reati in materia di stupefacenti;

RAPISARDA Francesco, (cl.1962), pregiudicato, in atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali,destinatario di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato affidato in prova ai servizi sociali e contestuale ordine di traduzione, emesso in data 18.12.2018 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 5, mesi 1 e giorni 29 di reclusione per i reati estorsione e furto aggravato;

MAZZONE Mario, (cl.1962), pregiudicato,destinatario di provvedimento di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 18.01.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 9 di reclusione per i reati di tentata rapina, resistenza a P.U., lesioni e altro;

BARONE Giuseppe (cl.1971), pregiudicato,destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di un periodo di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 17.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 3 e giorni 19 in regime di reclusione per reati in materia di armi e stupefacenti;

MARCHETTA Salvatore, (cl.1985), pregiudicato,destinatario di provvedimento di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 18.01.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 8 di reclusione per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale;

ALBERIO Gianluca, (cl.1992), in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari,destinatario di decreto magistrato di sorveglianza sospensione provvisoria di detenzione domiciliare con conseguente carcerazione, emesso in data 23.01.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena della reclusione fino al 2.9.2020, per reati in materia di stupefacenti ed evasione;

ERBASECCA Giovanni, (cl.1985), pregiudicato,destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 25.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 9 e giorni 27 di reclusione per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale;

SICALI Salvatore , (cl.1973),

destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 26.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 8 e giorni 28 di reclusione per il reato di furto;

MACCARRONE Salvatore, (cl.1949),destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 31.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di evasione.