CATANIA LA POLIZIA DI STATO EVITA UNA STRAGE

Impegnativo intervento di soccorso pubblico compiuto nel pomeriggio di ieri da agenti delle volanti del Commissariato di Librino e dell’U.P.G.SP. presso un appartamento sito al Viale Grimaldi 15, ove è stato sventato lo scoppio di una bombola di gas lasciata deliberatamente aperta dal proprietario di un appartamento con la chiara intenzione di distruggere l’abitazione a causa di liti con il vicinato.

La volante del Commissariato di Librino, mentre transitava per il Viale Grimaldi notava un uomo correre a piedi e lo bloccava: chieste spiegazioni del perché stesse correndo, l’uomo spiegava che aveva deciso di lasciare aperta la bombola del gas del proprio appartamento, preferendo distruggerlo piuttosto che cederlo ad un vicino che lo pressava per ottenerlo. Gli agenti, compreso immediatamente il pericolo concreto al quale erano esposti i numerosi condomini del grosso complesso abitativo, immediatamente si recavano sul posto, proprio mentre sopraggiungeva una Volante dell’U.P.G.S.P. nel frattempo allertata da un vicino.

A quel punto, i poliziotti rompevano la cabina dei contatori, provvedendo così a staccare la corrente elettrica a tutto il palazzo e, mentre correvano per le scale, avvisavano tutti i condomini di evacuare le rispettive abitazioni.

Giunti all’appartamento interessato, facevano ingresso trovando i locali già saturi di gas, in quanto le finestre erano state chiuse. Dopo aver aperto gli infissi, provvedevano a chiudere il rubinetto della bombola del gas; dopodiché giungevano i Vigili del Fuoco che mettevano in sicurezza l’immobile.

L’appartamento veniva posto sotto sequestro e il soggetto, in serata sottoposto ad accertamenti sanitari, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di strage.