CATANIA. LA POLIZIA SEQUESTRA STAND ABUSIVO CHE VENDEVA SPREMUTE DI AGRUMI DOPO UNA SEGNALAZIONE SULL’APP YOUPOL

Ancora una volta, l’utilizzo dell’app “YouPol” si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare alla Polizia di Stato ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio i motociclisti della Squadra Volanti della Questura di Catania, insieme alla Polizia Locale-Reparto Annona, hanno proceduto al controllo di un venditore ambulante di spremute d’agrumi segnalato da un minore proprio con l’app “YouPol”.

Il giovane, uscito da scuola, ha segnalato che in piazza Stesicoro, sul marciapiedi, un ambulante con il suo stand stava ostacolando il passaggio dei pedoni e che, anche lui, per poter passare, aveva avuto difficoltà.

Il grande senso civico del giovane lo ha spinto a mandare la segnalazione, così come da lui riferito, avendo notato che la sua stessa difficoltà l’avevano incontrata anche alcuni turisti.

Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato il venditore ambulante, tra l’altro già noto alla Polizia. Lo stesso al controllo è risultato sprovvisto dei requisiti professionali e delle altre autorizzazioni previste dalla norma. Pertanto, la Polizia Locale ha provveduto a contestare le diverse infrazioni previste per un totale di circa 3.200 euro.

In particolar modo l’uomo è risultato privo del titolo per vendere prodotti alimentari e dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Arbitrariamente aveva installato il proprio stand in piazza Stesicoro vendendo prodotti alimentari privi di tracciabilità e occupando il marciapiedi.

Durante le fasi del controllo il venditore ha protestato vivacemente attirando la curiosità di passanti e turisti rendendo difficoltoso l’accertamento.

A quel punto gli agenti hanno richiesto l’intervento di altri equipaggi della Polizia di Stato, mantenendo così l’ordine pubblico, fino alla conclusione dell’intervento che ha permesso il sequestro non solo della frutta ma anche dello stand e degli utensili.

La piena sinergia tra le Forze di Polizia ha restituito alla città uno spazio occupato abusivamente da un venditore ambulante privo di licenza che voleva imporre la sua presenza.

L’attività di contrasto del fenomeno dell’abusivismo continuerà nei prossimi giorni, anche grazie alle numerose segnalazioni che giungono sulla linea di emergenza 112 e sull’app YouPol della Polizia di Stato, un’applicazione gratuita che permette di segnalare ogni fatto illecito.