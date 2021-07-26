CATANIA: LA POLIZIA STRADALE RITIRA 14 PATENTI IN TANGENZIALE PER GUIDA SULLA CORSIA DI EMERGENZA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, le pattuglie hanno proceduto solo n...

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, le pattuglie hanno proceduto solo nell’ultimo fine settimana, sulla Tangenziale di Catania, a ritirare ben quattordici patenti di guida ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza che, incuranti dell’importanza di lasciare libera la corsia d’emergenza, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli aspettano incolonnati nel traffico avanzando prudentemente sulle corsie di marcia.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale, che ha riscosso il plauso degli automobilisti in transito, è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità.