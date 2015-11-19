Catania, la scritta "Allah è grande" su un aereo

Verifiche della polizia di Stato hanno permesso di accertare la presenza della stessa scritta, con pennarelli, su altri due veicoli: uno della Rayanair e l'altro Alitalia, i cui controlli hanno avuto esito negativo.

95047.it Un adesivo con la scritta in arabo 'Allah è grande' è stato trovato martedì all'esterno di un'aereo dell'Alitalia, nell'aeroporto di Catania. L'aeromobile è stato controllato, ed è decollato con un ritardo di alcune ore dopo che nessuna anomalia è stata riscontrata. A segnalare la presenza dell'adesivo è stato il comandante dell'aereo, spiegando che abitualmente ci sono delle scritte sulle aeromobili, ma che, visto i recenti attacchi terroristici di Parigi, ha preferito evidenziare la situazione. E' stato il responsabile della sicurezza Alitalia a predisporre lo sbarco dei passeggeri e solo dopo aver avuto garanzie che non c'era alcun pericolo ha fatto risalire i viaggiatori nell'aeromobile. Verifiche della polizia di Stato hanno permesso di accertare la presenza della stessa scritta, con pennarelli, su altri due veicoli: uno della Rayanair e l'altro Alitalia, i cui controlli hanno avuto esito negativo. Non è stato possibile accertare quando e in quale scalo l'adesivo e le scritte siano state applicate.