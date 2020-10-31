CATANIA: LABORATORIO DI UN BAR APERTO NONOSTANTE IL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA: DENUNCIATO IL TITOLARE E SEQUESTRATI I LOCALI

La Polizia di Stato pone sempre particolare attenzione al rispetto della normativa da parte dei titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.Infatti ieri, personale della Squadra Amm...

La Polizia di Stato pone sempre particolare attenzione al rispetto della normativa da parte dei titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Infatti ieri, personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, assieme al personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene alimentare e nutrizionale dell’ASP di Catania, ha effettuato un controllo nel bar all’interno dell’area di servizio Esso, sulla SS 114 strada Primosole Catania, al fine di verificare se il titolare avesse ottemperato al provvedimento di sospensione dell’attività di produzione di alimenti nel laboratorio del bar, ai sensi dell’art. 138 del Regolamento U.E. nr. 625/2017 notificatogli lo scorso 22 settembre, effettuata a seguito di controllo dell’ASP.

Durante il controllo, gli agenti operanti constatavano che il laboratorio era regolarmente funzionante con all’interno personale intento alla preparazione di cibi cotti (primi e secondi).

Atteso che il titolare non si era attenuto al citato provvedimento lo stesso è stato deferito alla A.G. ai sensi dell’articolo 650 C.P. ed i locali adibiti alla somministrazione, sono stati posti sotto sequestro per evitare la reiterazione del reato, mediante apposizione di sigilli.