La scorsa notte carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Giuseppe Spampinato, per furto aggravato e danneggiamento in concorso.

Con l’aiuto di un complice, in seguito dileguatosi, ha scavalcato il cancello d’ingresso del liceo scientifico Enrico

Boggio Lera e infrangendo la vetrata di una delle porte d’accesso alla struttura si è diretto nella sala dei distributori automatici di bevande e merende che ha forzato riuscendo a rubare l’incasso, circa 30 euro, per poi tentare la fuga.

L’equipaggio di una “gazzella”, vedendolo scavalcare in uscita il cancello dell’istituto, lo ha inseguito, acciuffato ed

ammanettato, recuperando il denaro rubato. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

CATANIA: Ladro al Boggio Lera ruba le monetine dai distributori: beccato all'uscita

