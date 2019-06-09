CATANIA: LADRO IN AZIONE, RUBA PIANTE E FIORI DAVANTI AL LOCALE
"Signori e signore questa è la città dove viviamo, vi presento il ladro che ci ha rubato tutte le piante e i fiori appena messi"
Così esordisce il proprietario del noto ristorante "Locanda Cerami" di via Crociferi che aveva appena abbellito l'area antistante alla sua attività.
Come dovrebbe crescere questa città dal punto di vista turistico con questa mentalità volta sempre a fregare il prossimo?
Così freghiamo solo noi stessi e il nostro futuro!
Luigi commenta con amarezza quel che è documentato dalla videocamera di sorveglianza, quella che registra il ladro camuffato da un cappellino mentre raggiunge il locale con la bicicletta e ruba le piante che erano state sistemate all’esterno per abbellire l’esterno, contribuendo al decoro della via.
Il ladro strappa i fiori dal vaso, trascina le piante dietro l’angolo della via da dove è giunto, dove si suppone avesse un complice in attesa o un altro mezzo lì vicino per portarle via.