CATANIA. LADRO SERIALE TENTA IL COLPO SU UN’AUTO NOLEGGIATA: SVENTATO DA UN ISPETTORE FUORI SERVIZIO

È stato un compleanno amaro per un pluripregiudicato catanese di 35 anni che è stato arrestato dalla Polizia di Stato per un tentato furto su un’auto in sosta alla Playa.

L’uomo, evidentemente, ha pensato di festeggiare la giornata in modo alternativo, cercando oggetti di valore nelle valigie che due ignari turisti avevano lasciato nel vano portabagagli dell’automobile presa a noleggio e parcheggiata lungo la strada che costeggia il litorale. I due turisti avevano fermato l’auto noleggiata per godere di un ulteriore momento di relax, in riva al mare, prima di fare rientro nel loro Paese prendendo un volo da Fontanarossa.

Per la gioia dei due turisti a fare saltare il piano criminale è stato un Ispettore del Reparto a Cavallo della Questura di Catania libero dal servizio. Il poliziotto stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro al boschetto di viale Kennedy quando ha visto l’uomo rovistare all’interno del bagagliaio di un’auto parcheggiata in strada.

Insospettito, l’ispettore della Polizia di Stato ha tenuto d’occhio il pluripregiudicato che, imperterrito, continuava ad armeggiare sull’auto e a frugare in modo convulso all’interno del mezzo. Nello stesso tempo, l’ispettore ha chiesto il supporto degli agenti della squadra Volanti, fornendo tutti i dettagli utili sull’esatta posizione alla Sala Operativa della Questura.

Poco prima dell’arrivo della volante, il 35enne si è accorto di essere osservato e, con uno scatto fulmineo, ha lasciato le valigie e ha tentato di fuggire, ma non ne ha avuto il tempo perché è stato immediatamente rincorso e bloccato dal poliziotto. L’uomo è stato poi arrestato dagli agenti delle Volanti che l’hanno condotto negli Uffici della Polizia di Stato per ulteriori accertamenti.

Il ladro è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di uno “spadino” e di chiavi adulterine, idonee a forzare le serrature, nascoste nelle tasche dei pantaloni.

Dalle ricerche nella banca dati a disposizione delle forze di Polizia è stato possibile appurare come il pluripregiudicato fosse un vero e proprio ladro seriale, con alle spalle diversi reati contro il patrimonio, specializzato in furti su auto.

L’uomo è stato arrestato per tentato furto e deferito all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I due turisti hanno così potuto fare rientro nel loro Paese con tutti gli effetti personali e i souvenir acquistati durante la permanenza a Catania.