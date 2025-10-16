Catania, ladro sorpreso in chiesa: parroco lo insegue e lo fa arrestare

La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne catanese per tentato furto all’interno di una chiesa, ubicata nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù.Ad intervenire sono stati i poliziotti delle moto vola...

Ad intervenire sono stati i poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, a seguito della segnalazione effettuata dal parroco sulla linea di emergenza dopo aver sorpreso il 38enne rovistare prima tra gli effetti personali dei fedeli e poi nei cassetti degli uffici.

L’uomo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, una volta scoperto, si è allontanato velocemente, ma è stato inseguito fuori dalla chiesa dal parroco, già al telefono con la Polizia di Stato, il quale è riuscito a fermarlo e a consegnarlo agli agenti delle moto volanti giunti tempestivamente sul posto.

L’azione furtiva è stata interamente ripresa dall’impianto di videosorveglianza della chiesa. Le registrazioni sono state acquisite dai poliziotti, che dopo averle visionate, hanno proceduto anche a ricevere le querele delle vittime.

Gli agenti delle moto volanti hanno arrestato il 38enne per tentato furto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.