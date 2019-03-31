CATANIA, L’AGENZIA DEL DEMANIO METTE IN VENDITA ALTRI 21 BENI: CI SONO ANCHE 2 LOTTI DI TERRENO A BELPASSO

Ci sono anche due terreni di proprietà dello Stato, ma in totale abbandono a Belpasso tra i 21 lotti di varie dimensioni e tipologie messi in vendita dall’Agenzia del Demanio in Sicilia nelle provinc...

Ci sono anche due terreni di proprietà dello Stato, ma in totale abbandono a Belpasso tra i 21 lotti di varie dimensioni e tipologie messi in vendita dall’Agenzia del Demanio in Sicilia nelle province di Palermo, Messina, Trapani, Catania e Siracusa con un nuovo bando.

Si tratta di appezzamenti non residenziali che si trovano in contrada Faggi-Bosco Caponetto

In totale si tratta di 21 lotti di varie dimensioni e tipologie, distribuiti in Sicilia, con importi che variano a seconda del bene.

Nell’elenco figurano anche due aree urbane asfaltate a Palermo, sede di distributori petroliferi, due appartamenti di varia metratura e una cantina sempre nel capoluogo siciliano; un locale adibito ad autorimessa e diversi appartamenti in provincia di Trapani, terreni in provincia di Catania e Siracusa.

Il valore a base d’asta complessivo per tutti gli immobili in vendita è di circa 1,4 milioni di euro.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 maggio 2019 e potranno essere pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Informazioni complete, dettagli sui beni in vendita e sulle modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione Gare e Aste – Immobiliare su www.agenziademanio.it