Catania, lancia la droga dal balcone alla vista della polizia: arrestato 21enne

Il controllo nel quartiere Picanello. I Falchi hanno sequestrato oltre 268 grammi di marijuana e hashish e 350 euro in contanti.

Si è reso conto della presenza degli agenti della Polizia di Stato sotto la sua abitazione e ha tentato di disfarsi della droga, lanciandola dal balcone. Un catanese di 21 anni è stato arrestato, in flagranza, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, nel quartiere Picanello, i “Falchi” hanno sorpreso un giovane che, dalla sua abitazione, ha lanciato in strada una pochette con 200 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish, prontamente recuperata e posta sotto sequestro. I poliziotti sono saliti presso l’appartamento del 21enne, procedendo a perquisirla in ogni stanza e trovando materiale per la pesatura della droga e il confezionamento delle dosi, a dimostrazione di come il giovane avesse utilizzato casa per attività illecite.

In un vaso, sul piano di lavoro della cucina, sono state rinvenute altre due confezioni di marijuana del peso complessivo di 32 grammi, mentre in uno sgabuzzino è stato trovato un barattolo con ulteriori 10 grammi di marijuana e un involucro in carta da forno con 1,2 grammi di hashish.

Nel comodino della camera da letto, invece, il 21enne aveva la somma di 350 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio indoor.

La droga e il denaro sono stati sequestrati dai poliziotti della IV sezione investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso”, che, al termine di tutti gli accertamenti, hanno arrestato il 21enne e su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima.