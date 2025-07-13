CATANIA. Lancia oggetti dal balcone e appicca fuochi in casa: 36enne bloccato dai Carabinieri

Intorno alle ore 22:40, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Catania è intervenuta in via Vicenza, all’interno di una palazzina di cinque piani, a seguito di una segnalazione riguardante una person...

Una volta sul posto, i militari hanno in effetti trovato in strada alcuni oggetti rotti, tra cui un portacenere metallico e alcune scope, mentre, al secondo piano, hanno scorto il 36enne in evidente stato di alterazione, intento a profferire minacce ai passanti.

Valutata la situazione, gli operatori hanno voluto evitare un ingresso forzato e hanno avviato una negoziazione con l’uomo, cercando di instaurare un rapporto di empatia.

Il dialogo, condotto con fermezza ma anche con disponibilità, ha permesso ai Carabinieri di guadagnare un po' di fiducia ed in effetti, dopo pochissimo tempo, l’uomo ha aperto la porta del suo appartamento. In quel momento, i militari del Radiomobile hanno percepito un forte odore vinoso e anche un intenso odore di bruciato mentre, da una stanza fuoriusciva fumo nero.

Entrati subito nell’abitazione, che era completamente a soqquadro, i militari dell’Arma si sono anche accorti della presenza di più focolai accesi con materiali cartacei.

In quel frangente, per scongiurare il propagarsi dell’incendio, l’equipaggio ha agito immediatamente, spegnendo tutti i fuochi e poi, risolto questo problema, si sono concentrati sul 36enne che, però, ha iniziato a opporre resistenza fisica, cercando di sottrarsi al controllo. Nonostante le difficoltà, l’equipaggio è riuscito a bloccarlo e metterlo in sicurezza, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118, fatto arrivare sul posto.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.