CATANIA. LANCIA PIETRE CONTRO PASSANTI E MINACCIA L’AUTISTA DI UN BUS, 53ENNE DENUNCIATO PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, molestando diverse persone che cercavano di raggiungere il Pronto Soccorso del Policlinico di Catania. Un siracusano di 53 anni si è scagliato senza alcuna motivazione contro i passanti, lanciando persino delle pietre.

Da qui, la richiesta di intervento giunta alla Sala Operativa della Questura di Catania per scongiurare possibili conseguenze per le persone in transito in via Santa Sofia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno individuato e fermato l’uomo che, nel frattempo, aveva bloccato il viaggio di un bus FCE della linea Catania-Adrano, rendendosi ancora una volta protagonista di un episodio di aggressione verbale nei confronti dell’autista del mezzo.

Infatti, il pregiudicato è riuscito a salire a bordo con una pietra tra le mani e ha iniziato a invenire contro l’autista, minacciandolo. Intervenuti, i poliziotti hanno fatto scendere il 53enne dal bus e l’hanno accompagnato presso gli uffici della Polizia di Stato dove è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico.