CATANIA. LANCIA SASSI DURANTE LA NOTTE CONTRO IL COMUNE: DENUNCIATO.

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno deferito in stato di libertà un 59enne straniero, poiché ritenuto responsabile di danneggiamento.Nello specifico l’uomo ha iniziato a bussare veemen...

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno deferito in stato di libertà un 59enne straniero, poiché ritenuto responsabile di danneggiamento.

Nello specifico l’uomo ha iniziato a bussare veementemente contro il portone di ingresso della sede del Comune di Piazza Duomo, dopodiché ha lanciato alcuni sassi, danneggiando il portone stesso ed infrangendo i vetri di tre finestre. I militari, immediatamente intervenuti unitamente a personale della Polizia Locale, sono riusciti a bloccare il predetto che non ha dato alcuna spiegazione pertinente in relazione al gesto compiuto.