Catania, lancia una cassaforte dal balcone durante il blitz: dentro oltre 1 kg di crack e cocaina, arrestato

Oltre 3.500 dosi sequestrate dai Carabinieri nel quartiere Pigno: la droga avrebbe fruttato più di 180mila euro. Arrestato un 47enne.

Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’operazione è il risultato di una mirata e articolata attività info-investigativa sviluppata nel quartiere “Pigno”, dove i militari avevano scovato indizi circa la disponibilità, da parte dell’uomo, di un consistente quantitativo di droga destinata allo spaccio. Dopo un’attenta fase di raccolta informativa e di osservazione in modalità “discreta”, è stato predisposto un servizio operativo studiato nei minimi dettagli, finalizzato a impedire qualsiasi possibilità di fuga o di occultamento dello stupefacente.

Prima di dare avvio alla perquisizione, i Carabinieri hanno provveduto a cinturare l’intero edificio, distribuendo gli operatori nei punti ritenuti più sensibili. Una parte del dispositivo ha raggiunto l’ingresso principale dell’abitazione, mentre altri investigatori hanno preso posizione nel cortile e nell’area retrostante lo stabile, assicurando un costante controllo del balcone e degli altri possibili punti di accesso e di fuga. In questo modo, il dispositivo di sicurezza predisposto ha consentito di monitorare contemporaneamente tutti i lati dell’edificio.

La giusta strategia operativa ha trovato immediata conferma quando, mentre alcuni militari bussavano ripetutamente alla porta dell’appartamento senza ricevere risposta, gli operatori appostati sul retro hanno notato il 47enne affacciarsi al balcone e lanciare nel giardino dell’edificio accanto una pesante cassaforte metallica nel tentativo di sottrarla ai controlli. Il gesto è stato immediatamente segnalato al resto del personale, che ha raggiunto il punto di caduta e, ovviamente, ha recuperato il contenitore.

I Carabinieri hanno proceduto all’apertura forzata della cassaforte, rinvenendo al suo interno 7 buste di crack e 2 di cocaina. Le analisi eseguite dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Catania hanno accertato la presenza complessiva di oltre 1 chilogrammo di droga tra cocaina e crack, suddiviso in più di 3500 dosi.

Questo ingente quantitativo di stupefacenti sottratto al mercato illecito avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali oltre 180.000 euro, considerando il valore medio della vendita al dettaglio delle singole dosi.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.