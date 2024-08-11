CATANIA, L’ARCIVESCOVO RENNA COLPITO DA INFARTO NELLA NOTTE: OPERATO D’URGENZA

L’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, è stato colpito la notte scorsa da un infarto al miocardio.È stato operato d’urgenza nella clinica Morgagni di Pedara dove si trova adesso in osservazione...

L’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, è stato colpito la notte scorsa da un infarto al miocardio.

È stato operato d’urgenza nella clinica Morgagni di Pedara dove si trova adesso in osservazione nella sala semintensiva.

La notizia è resa nota dal vicario generale, don Vincenzo Branchina, sui social dell’Arcidiocesi di Catania.

“Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate – scrive don Branchina – restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto.”

“Auguriamo una pronta guarigione a monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania, colpito questa notte da infarto. Tutta la Cisl è a lui vicino con la fede e la preghiera perché possa guarire presto e tornare quanto prima nella comunità dei fedeli catanesi, a continuare la sua opera apostolica e sociale“. Lo afferma Maurizio Attanasio segretario generale della Cisl di Catania, appena appreso del malore occorso all’arcivescovo.