CATANIA, L’ARCIVESCOVO SALVATORE GRISTINA POSITIVO AL COVID-19

Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania e presidente della Conferenza episcopale siciliana (Cesi) è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid 19.Lo rene noto il vicario generale,...

Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania e presidente della Conferenza episcopale siciliana (Cesi) è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid 19.

Lo rene noto il vicario generale, mons. Salvatore Genchi, sul sito dell'Arcidiocesi.

"Le sue condizioni di salute, costantemente monitorate - si legge nel documento - sono nella norma e non destano particolari preoccupazioni. Sono stati attivati tutti gli esami previsti dal protocollo sanitario.

Nel frattempo, a scopo precauzionale, è stato avviato il trattamento medico".

Negli ultimi giorni mons. Gristina ha preso parte ad un corso di esercizi spirituali per sacerdoti alla Domus Seraphica di Nicolosi.

E' stato, pertanto, effettuato, attraverso il personale dell'Asp, il tampone a quanti vi hanno e a coloro che abitano e si occupano della casa di accoglienza. Nessuno è risultato positivo al test.

"L'arcivescovo, condividendo l'esperienza di tante persone che in questo tempo di pandemia attraversano particolari difficoltà - afferma mons. Genchi - ringrazia quanti sono vicini a lui e a tutti i malati di Covid con la preghiera e l'affetto.

Affidiamo alla materna intercessione della Beata Vergine Maria, a Sant'Agata ed al Beato Cardinale Dusmet il nostro arcivescovo, auspicando una pronta guarigione perché possa presto riprendere l'esercizio del suo ministero pastorale a servizio della nostra Chiesa diocesana".