CATANIA. LASCIA IL CANE IN AUTO PER ORE SOTTO IL SOLE COCENTE: DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella mattinata intorno alle ore 10:30, sono intervenuti in via Luigi Capuana a seguito della segnalazione di una donna che lamentava l’abbandono di un cane all’interno di un’automobile, lì parcheggiata dal proprietario.

I militari giunti sul posto hanno effettivamente constatato la presenza dell’animale che, in maniera evidente, accusava i primi segni di malessere dovuti al caldo che stava accumulandosi all’interno dell’autovettura i cui finestrini, tra l’altro, erano completamente chiusi.

I militari sono risaliti alla proprietaria che, a sua volta, ha immediatamente contattato telefonicamente il figlio che poi, trafelato, ha raggiunto l’autovettura e spiegato ai militari che quella mattina era rientrato intorno alle 04.00 e, quindi, di essersi completamente dimenticato della presenza dell’animale al suo interno.

L’animale è stato immediatamente rifocillato, mentre lo sbadato proprietario è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per abbandono di animali. (g/t)