CATANIA, L’ASSOCIAZIONE CULTURALE NASCONDEVA I VIDEOPOKER: MULTA DA 77.000 EURO ALLA PRESIDENTE

Nel corso dei servizi finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine, predisposti dal Questore di Catania Giuseppe Bellassai, gli agenti squadra amministrativa della Questura, hanno effettuato mirati controlli in un’associazione culturale nel quartiere “San Cristoforo”.

Gli operatori, facendo accesso all’interno dell’immobile, sede dell’associazione culturale, hanno trovato, installati e funzionanti, 7 apparecchi elettronici da gioco del genere vietato, che visualizzavano il gioco del poker e delle slot machine.

Pertanto, gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e nei confronti della presidente sono state elevate 14 contravvenzioni per illecito amministrativo, come previsto dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, per un ammontare complessivo di 77mila euro.

La presidente dell’associazione, una 56enne catanese, invitata negli uffici della Polizia amministrativa della Questura è stata denunciata all’Autorità giudiziaria competente per il reato di mancanza esposizione della tabella dei giochi proibiti.