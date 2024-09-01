CATANIA. L’AUTO “FOLKLORISTICA” ERA ANCHE SENZA REVISIONE E ASSICURAZIONE: SEQUESTRATA DALLA POLIZIA

La foto di un’auto senza alcun dispositivo di equipaggiamento circola ormai da qualche giorno sui social network. Non si tratta di un’autovettura depredata o danneggiata dai ladri e vandali di turno,...

La foto di un’auto senza alcun dispositivo di equipaggiamento circola ormai da qualche giorno sui social network. Non si tratta di un’autovettura depredata o danneggiata dai ladri e vandali di turno, ma sarebbe quella che lo stesso proprietario ha definito come una sua iniziativa “folkloristica”.

L’uomo ha pensato bene di circolare per le vie cittadine senza cofano motore, parafanghi e altre parti della carrozzeria e con il lunotto posteriore infranto, suscitando curiosità e perplessità tra gli automobilisti.

Nei giorni scorsi, il conducente del veicolo è stato incrociato da una pattuglia della Polizia Stradale che ha messo fine alla sua trovata “goliardica”.

Sottoposta a controllo, l’auto è risulta sprovvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile, carente della revisione periodica ragion per cui è scattato il sequestro e il fermo amministrativo ai fini della confisca del veicolo.

Al conducente sono state contestate dai poliziotti svariate irregolarità e sanzioni amministrative per un totale di 1500 euro, con la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.