CATANIA, LAVA PENTOLA NELLA FONTANA DELL’ELEFANTE , IL VIDEO DIVENTA VIRALE

Il simbolo di Catania è stato oltraggiato da un gesto che sta facendo il giro del mondo.Durante la tappa del giro d'Italia che si è svolta ieri, una donna, forse parte di una delle squadre del Giro d’...

A cura di Redazione 12 maggio 2022 15:53

Condividi