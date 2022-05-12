CATANIA, LAVA PENTOLA NELLA FONTANA DELL’ELEFANTE , IL VIDEO DIVENTA VIRALE
Il simbolo di Catania è stato oltraggiato da un gesto che sta facendo il giro del mondo.Durante la tappa del giro d'Italia che si è svolta ieri, una donna, forse parte di una delle squadre del Giro d’...
Durante la tappa del giro d'Italia che si è svolta ieri, una donna, forse parte di una delle squadre del Giro d’Italia, intenta a lavare una pentola, di quelle sembra per lo zucchero filato, nella fontana di piazza Duomo, qualcuno ha dunque pensato di utilizzare una fontana monumentale per lavarla.
Nessuno controlla, nessuno interviene.
Sui social adesso si invoca giustizia, punizioni esemplari, si chiedono dimissioni di massa e caccia ai colpevoli. Ma, quel che si chiedono tanti altri, come mai c'è stato il tempo di filmare la signora invece di bloccarla?
Credit video: Santo Rapisarda