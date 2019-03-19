CATANIA, LAVORATORI METROPOLITANA: SOSPESO LO SCIOPERO

Le segreterie provinciali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno deciso di sospendere lo sciopero dei lavoratori della CMC di Ravenna, impegnati nei cantieri della metropolitana di Catania per...

La decisione arriva dopo la convocazione della Prefettura per martedì 26 marzo 2019, per un tavolo congiunto tra organizzazioni sindacali, Ferrovia Circumetnea e CMC.

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Catania mantengono comunque lo stato di agitazione dei lavoratori e di aggiorneranno la situazione di crisi dopo l’esito del tavolo prefettizio, in cui chiederanno che la FCE accantoni delle somme per garantire il pagamento degli stipendi.

Le organizzazioni sindacali comunicano, infine, che la CMC sta facendo partire la cassa integrazione per la quasi totalità dei lavoratori, mantenendo la sicurezza dei macchinari.