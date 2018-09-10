CATANIA: LAVORO NERO, ANCHE UN ANZIANO SFRUTTATO PER 2 EURO L'ORA

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari volti a reprimere il dilagante fenomeno degli affitti in nero e dello sfruttamento dei lavoratori da pa...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari volti a reprimere il dilagante fenomeno degli affitti in nero e dello sfruttamento dei lavoratori da parte dei datori di lavoro che, approfittando del loro stato di bisogno, li impiegano in modo del tutto irregolare o totalmente in nero in violazione della normativa previdenziale e fiscale.

Particolare rilievo assume l’accertamento di un’assunzione in nero di un custode notturno di una struttura, un uomo anziano che percepisce poco più di 2 euro l’ora a fronte di circa 400 ore di lavoro mensili (oltre 10 ore al giorno), senza alcuna garanzia previdenziale né riposi.

Anche in altro caso si è accertato che, un giovane, senza alcun contratto, a fronte di 300 ore mensili, percepisce poco più di 2 euro l’ora, senza riposo settimanale e senza alcun rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

In entrambi i casi, è emerso che i datori di lavoro, pur essendo a conoscenza dello stato di bisogno dei dipendenti, che pur di lavorare hanno accettato simili condizioni, hanno approfittato di tale status impiegandoli e costringendoli ad accettare condizioni di lavoro misere, usuranti e senza alcuna tutela.

Pertanto, i due datori di lavoro sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori, reato previsto dall’art. 603 bis del codice penale che prevede la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Durante i controlli, sono state accertate altre 3 assunzioni senza alcun contratto di lavoro, quindi, è stato informato l’Ispettorato del lavoro e, in materia di affitti in nero, è stato accertato la dichiarazione di un inquilino che ha dichiarato di pagare 350 euro in nero, già da diversi anni.13:49 10/09/2018