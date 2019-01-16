CATANIA: LE CHIEDE DI SPOSARLO IN AEROPORTO: LEI RIFIUTA E SCAPPA VIA - VIDEO

E’ arrivata in aeroporto e ad attenderla c’era il fidanzato con un palloncino gigante e una domanda ben chiara. “Mi vuoi sposare”, chiedeva il grosso pallone. Una proposta di nozze romantica per un fi...

E’ arrivata in aeroporto e ad attenderla c’era il fidanzato con un palloncino gigante e una domanda ben chiara. “Mi vuoi sposare”, chiedeva il grosso pallone. Una proposta di nozze romantica per un finale disastroso andato in scena all’aeroporto Fontanarossa di Catania. La giovane infatti non solo ha detto no ed è scappata, ma la madre si è accanita contro il mancato genero insultandolo. Così il povero ragazzo è rimasto da solo, in aeroporto, con un palloncino e un anello di fidanzamento in mano.









Il video di quanto accaduto è stato pubblicato sui social network e sul sito dell’aeroporto di Catania, che in un post ha chiarito: “Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato… Non è stato lui a ‘convincerci’ a scrivere, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci è sembrato molto romantico… Morale della favola; innamorati di tutto il mondo, non arrendetevi e continuate a dichiararvi a #CTAairpo