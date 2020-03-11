CATANIA, LE TROVANO IN CASA 2,3 CHILI DI COCA E 20 MILA EURO TRA LE LENZUOLA

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato nella flagranza, Grazia Marletta, 67 anni, poiché ritenuta responsabile di detenzione fi...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, hanno arrestato nella flagranza, Grazia Marletta, 67 anni, poiché ritenuta responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, approfittando del fatto che la porta d’ingresso fosse aperta, si sono introdotti repentinamente nell’abitazione bloccando la signora. Gli operanti, dopo essersi qualificati, hanno proceduto a perquisire l’immobile rinvenendo e sequestrando: circa 20.000 euro in contanti, nascosti tra le coperte riposte nell’armadio della camera da letto; circa 2,3 Kg di cocaina in pietra nascosta dentro la bombola del gas, che avrebbe dovuto alimentare la stufa collocata sempre all’interno della camera da letto, con il fondo tagliato ad arte e sigillato da un tappo dietro il quale si celava la cospicua quantità di “neve”, suddivisa in 14 involucri; una macchina per sigillare sottovuoto le buste di stupefacente e un bilancino elettronico di precisione.

Da una prima stima, la droga sequestrata, immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare una somma vicina ai 300.000 euro. La donna, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.