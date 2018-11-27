CATANIA: L’ESERCITO SVENTA UN FURTO IN UN NEGOZIO: UN ARRESTO

La notte scorsa una pattuglia dell'Esercito, impegnata in attività di presidio del centro storico di Catania, nell'ambito dell’operazione "Strade Sicure", è intervenuta, in concorso e congiuntamente a...

Durante il normale giro di perlustrazione delle vie cittadine, i militari, in servizio presso il 62° reggimento della Brigata “Aosta”, hanno notato la saracinesca di un esercizio commerciale parzialmente sollevata ma la percezione che stava succedendo qualcosa è sopraggiunta dopo una rapida verifica del furgone, parcheggiato davanti al negozio, i cui numeri di targa erano stati visibilmente modificati con un pennarello nero.

Attivata immediatamente via radio la sala operativa della Polizia di Stato, che confermava trattarsi di un furgone rubato qualche mese fa nel comune di Aci Castello, la pattuglia ha circondato l’ingresso del locale dal quale sono subito usciti tre malviventi che si sono dati alla fuga in diverse direzioni.

I militari, grazie anche all’intervento delle volanti sopraggiunte velocemente sul posto, hanno bloccato uno dei tre rapinatori che è stato accompagnato in Questura per i successivi adempimenti.

L’impiego dell’Esercito nell’Operazione “Strade Sicure”, attraverso il presidio di obiettivi fissi e la vigilanza dinamica degli itinerari cittadini, contribuisce in modo significativo a innalzare il livello di sicurezza, reale e percepita, della popolazione.