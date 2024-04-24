CATANIA. L’INSOSPETTABILE DI CALTAGIRONE CHE VIAGGIAVA CON OLTRE TRE CHILI DI COCAINA IN AUTO, ARRESTATO 25 DOPO INSEGUIMENTO

I poliziotti della squadra volante, nel transitare per via della Misericordia, hanno notato sopraggiungere un’auto che, con andatura particolarmente spedita, si dirigeva verso via GalermoIl conducente...

Il conducente dell’auto, nei pressi dello svincolo per la tangenziale, imboccava la rampa d’accesso e accelerava vistosamente.

Insospettiti da tale comportamento gli agenti si sono messi all’inseguimento dell’auto lungo la tangenziale. Il veicolo in fuga, giunto all’altezza dell’uscita per “San Giorgio”, si posizionava in modo da poter uscire allo svincolo.

A quel punto, in presenza di tutte le condizioni di sicurezza per operare, essendo fuori dalla tangenziale e avendo ridotto la velocità delle auto, gli agenti hanno acceso i segnali luminosi e dopo aver affiancato la vettura hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo si è quindi fermato sul margine destro della carreggiata.

Identificato è risultato essere un incensurato 25enne di Caltagirone. Nel corso del controllo gli agenti hanno rinvenuto una busta di carta appoggiata sotto al sedile del lato passeggero contenente alcuni panetti in cellophane trasparente con all’interno della sostanza di colore bianco.

Sospettando che potesse trattarsi di cocaina, i poliziotti hanno chiesto spiegazioni in merito. Il giovane ha quindi ammesso le proprie responsabilità, confermando che si trattava di cocaina.

All’interno della busta vi erano cinque panetti, per un peso lordo complessivo di 3,239 chili di cocaina. La sostanza è stata posta sotto sequestro e il giovane è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso gli uffici di San Giuseppe la Rena per gli ulteriori adempimenti.

Dell’avvenuto arresto è stato tempestivamente informato il Pm di turno, che ha disposto di associare l’arrestato alla casa circondariale di piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida innanzi al Gip.