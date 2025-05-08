CATANIA: L’ISTITUTO ARDIZZONE GIOENI LANCIA TRE INIZIATIVE PER FAMIGLIE, GIOVANI E NON VEDENTI

L’Istituto per Ciechi Ardizzone – Gioeni, storica istituzione catanese impegnata nella promozione sociale e culturale, presenta tre nuovi progetti volti a sostenere l’inclusione, l’educazione e il ben...

L’Istituto per Ciechi Ardizzone – Gioeni, storica istituzione catanese impegnata nella promozione sociale e culturale, presenta tre nuovi progetti volti a sostenere l’inclusione, l’educazione e il benessere della comunità.

L’evento si terrà venerdì 9 maggio alle ore 11:00 presso la sede dell’Istituto in Via Etnea 505.

Durante l’incontro saranno illustrati:

La Fondazione Ardizzone – Gioeni – Antonio Santacroce, una nuova realtà creata per offrire supporto concreto a famiglie fragili, giovani in difficoltà, non vedenti e ipovedenti, con un occhio attento anche alla promozione delle arti.

“Bambinopoli”, un progetto per la realizzazione di spazi sicuri e innovativi dedicati all’infanzia.

“Domenica della Famiglia”, iniziativa che promuove la cultura del tempo condiviso attraverso attività educative, ludiche e culturali.

L’evento, riservato a stampa, autorità e operatori del settore, vedrà la partecipazione di importanti esponenti istituzionali tra cui:

On. Nuccia Albano, Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

Massimo Pesce e Andrea Guzzardi, Assessori del Comune di Catania

Dott. Maurizio Zarbo, Presidente Commissione Bilancio del Comune di Catania

Dott.ssa Melania Miraglia, Presidente Commissione Servizi Sociali del Comune

Il programma sarà condotto dal Dott. Umberto Teghini, con gli interventi del Presidente Dott. Carmelo Caruso e del Consulente Artistico e Culturale Dott. Giovanni Mangano.