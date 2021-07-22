CATANIA. LITE AL RISTORANTE IN VIA PLEBISCITO: DENUNCIATO UN MISTERBIANCHESE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 43enne di Catania ed un 55enne di Misterbianco, ritenuti responsabili di lesioni personali e resistenza a pubblico uffi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 43enne di Catania ed un 55enne di Misterbianco, ritenuti responsabili di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata dello scorso 17 luglio, intorno alle 21.30, sono giunte più telefonate al 112 NUE di cittadini che segnalavano una violenta lite in corso, in via Plebiscito, tra gli avventori di un ristorante.

Giunti sul posto più equipaggi, i militari hanno dovuto faticare non poco per avere ragione sui contendenti, i quali avevano anche impropriamente utilizzato dei bastoni della struttura esterna dello stesso ristorante.

Sembrerebbe che l’origine della lite sia da addebitare al comportamento dei due denunciati che, annebbiati dai fumi dell’alcol, avevano percosso la proprietaria del ristorante ed il figlio minore venendo conseguentemente bloccati dagli altri avventori intervenuti a difesa di quest’ultimi che, successivamente refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Garibaldi centro”, sono stati dimessi ognuno con una prognosi di gg. 30.