CATANIA, LITE TRA VICINI DI CASA PER RUMORI: 42ENNE MUORE ACCOLTELLATA

Una 42enne è morta in ospedale a Catania per le coltellate subite durante una lite tra vicini di casa per rumori: la donna che ha sferrato il fendente mortale, una 47enne romena, è stata arrestata e c...

Una 42enne è morta in ospedale a Catania per le coltellate subite durante una lite tra vicini di casa per rumori: la donna che ha sferrato il fendente mortale, una 47enne romena, è stata arrestata e condotta in carcere. L'aggressione è avvenuta all'ultimo piano di un condominio, dove la polizia è intervenuta in seguito a diverse segnalazioni di una furibonda lite in corso. La 42enne, ferita gravemente all'addome, è morta dopo il ricovero.

La polizia ha ricostruito l'accaduto dopo aver sentito il fratello della vittima, che abita nel palazzo. L'uomo ha raccontato che la sorella era arrivata in casa sua per trascorrere la serata insieme con alcuni amici e che intorno alle 23 aveva sentito la vicina, con la quale c'era stato qualche battibecco, battere i pugni sulla parete perche' infastidita dal troppo rumore.

A quel punto lui e la sorella si sarebbero presentati alla porta della vicina ed avrebbero bussato alla sua porta per chiarire la vicenda. Per tutta risposta, la 47enne li avrebbe aggrediti fisicamente ed avrebbe colpito la vittima. In casa della donna, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti che indossava durante l'aggressione e il coltello, che sarebbe stato lavato e poi riposto nel lavabo in cucina.