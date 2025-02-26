CATANIA. LITIGA CON LA MOGLIE ED EVADE, AI CARABINIERI: “PORTATEMI DA MIA MADRE”

Probabilmente pensava di aver risolto il problema della difficile convivenza con la moglie, il 37enne catanese, detenuto ai domiciliari che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giu...

Probabilmente pensava di aver risolto il problema della difficile convivenza con la moglie, il 37enne catanese, detenuto ai domiciliari che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato dai militari della Stazione di Piazza Dante per “evasione”.

L’altra mattina, infatti, l’uomo, che si trovava nell’abitazione familiare perché sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo aver litigato con la moglie, ha pensato di staccare il dispositivo e uscire di casa, facendo così scattare l’alert presso la Centrale Operativa, che ha subito inviato sul posto una pattuglia.

I Carabinieri già impegnati sul territorio in un servizio di pattugliamento volto alla prevenzione e repressione dell’illegalità, hanno quindi raggiunto l’appartamento in brevissimo tempo per verificare cosa fosse accaduto.

In casa, in effetti, hanno trovato, però, soltanto la compagna del 37enne la quale, ha riferito agli investigatori, che il marito dopo un animato diverbio, aveva deciso di tagliare il braccialetto elettronico, per uscire di casa.

Sono quindi scattate le ricerche dell’evaso: gli investigatori della Stazione di Piazza Dante, in costante coordinamento con la Centrale Operativa e coadiuvati dagli altri equipaggi presenti sul territorio, giunti in ausilio, hanno perlustrato e passato al setaccio tutte le zone circostanti.

Sono bastati meno di 10 minuti ai militari dell’Arma per individuare e bloccare il fuggiasco a poche centinaia di metri dall’abitazione coniugale.

L’uomo, bloccato e messo in sicurezza dai militari dell’Arma, ha tentato di giustificare il suo comportamento raccontando di non sopportare più le continue urla della moglie e di essere stanco di vivere con lei e i figli, decidendo così di scappare e violare le prescrizioni degli arresti domiciliari. Per questo motivo ha poi chiesto ai Carabinieri di poter essere accompagnato dalla madre. Tuttavia, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e sino a condanna definitiva, ha disposto per lui il ripristino degli arresti domiciliari presso la stessa abitazione da cui era fuggito.