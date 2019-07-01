CATANIA, LITIGA CON L’EX CONIUGE: ARRIVA LA POLIZIA E AGGREDISCE ANCHE GLI AGENTI

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato Adolf Guntri (classe 74) pluripregiudicato, per i reati di minacce, violenza, oltraggio resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le p...

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato Adolf Guntri (classe 74) pluripregiudicato, per i reati di minacce, violenza, oltraggio resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. In particolare, personale dell’U.P.G.S.P.- Squadra Volante veniva inviato in via Fiordaliso, al villaggio “ Ippocampo di Mare” , a seguito di richiesta, pervenuta su linea Nue 112, della ex coniuge del sopracitato pregiudicato che segnalava una violenta lite in atto con il predetto.

Sul posto l’uomo, in presenza degli operatori e di una figlia minore dell’ex coniuge, continuava a minacciare di morte l’ex coniuge. I tentativi del personale operante di riportarlo alla calma risultavano vani e Guntri, in uno stato di agitazione crescente, in un primo momento insultava e minacciava gli Agenti e successivamente li aggrediva fisicamente rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità.

Condotto in Questura, ove continuava ad inveire ed a minacciare gli operanti, veniva tratto in arresto e sottoposto, per disposizioni del PM di turno, agli arresti domiciliari.