CATANIA. LO FA AZZANNARE DAL PROPRIO CANE PER RAPINARLO DEL CELLULARE, ARRESTATO 20ENNE
Nella notte del 29 aprile u.s. uno studente classe 2001, mentre transitava in questa via Dusmet, veniva seguito da un soggetto, che teneva un cane di grossa taglia al guinzaglio, il quale, con una scusa banale, chiedeva lui, insistentemente, di fermarsi.
Giunti all’altezza del parcheggio “Borsellino”, il giovane veniva raggiunto e trattenuto da un braccio dall’uomo anzidetto il quale, dopo averlo minacciato e fatto azzannare sulla gamba dal proprio cane, lo rapinava del telefono cellulare fuggendo in direzione piazza Borsellino.
A seguito del morso del cane, la vittima veniva visitato dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Garibaldi-centro” di Catania, i quali stilavano una prognosi di giorni 5 (cinque) per la ferita riportata alla gamba.
A seguito di approfondita attività d’indagine, si riusciva ad individuare il responsabile, un pregiudicato classe 2002, il quale veniva deferito alla competente A.G. per i reati di rapina e lesioni personali. Inoltre, ne richiedeva la misura cautelare, che veniva concessa dal Gip del Tribunale di Catania, associando l’arrestato presso la Casa Circondariale di Enna.