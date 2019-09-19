CATANIA, LO SPACCIO DI DROGA AFFARE DELLA MAFIA: MAXI BLITZ CON 40 ARRESTI

A Catania è in corso un blitz della polizia di Stato contro due gruppi di spacciatori legati ad altrettanti clan mafiosi, i Cappello-Bonaccorsi e i Cursoti Milanesi. Nei loro confronti i poliziotti st...

A Catania è in corso un blitz della polizia di Stato contro due gruppi di spacciatori legati ad altrettanti clan mafiosi, i Cappello-Bonaccorsi e i Cursoti Milanesi. Nei loro confronti i poliziotti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della locale Procura Distrettuale nei confronti di 40 indagati.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'operazione, denominata 'Tricolore', ha colpito i gruppi che gestivano 'piazze di spaccio'.

Particolari sulle indagini saranno resi noti dal procuratore Carmelo Zuccaro durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10.30 nella sala conferenze della Procura distrettuale.