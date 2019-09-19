CATANIA, LO SPACCIO DI DROGA NELLE MANI DELLA MAFIA: NOMI E FOTO DEI 40 ARRESTATI

La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 soggetti, 30 dei quali tradotti in...

La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 soggetti, 30 dei quali tradotti in carcere e 10 agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e cocaina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante – per alcuni di essi - di cui all’art. 416 bis.1 c.p. per avere commesso il fatto con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa Cappello - Bonaccorsi.

L’indagine, avviata nel gennaio del 2017 dalla squadra Mobile di Catania e coordinata dalla Procura distrettuale, ha consentito di acquisire significativi elementi di colpevolezza a carico di due gruppi mafiosi, operanti nel centro cittadino e particolarmente attivi nel traffico di sostanze stupefacenti attraverso il controllo, continuativo e permanente, di un intero quartiere del capoluogo etneo.

Infatti l’attività investigativa, supportata da presidi tecnici, ha dimostrato l’esistenza, nel rione popolare di San Berillo Nuovo, di due distinte “piazze di spaccio” di sostanze stupefacenti (trafficanti in cocaina e marijuana), a breve distanza l’una dall’altra, la prima di esse (quella ubicata in Corso Indipendenza – Angolo via La Marmora) gestita dal gruppo mafioso organicamente riconducibile al clan mafioso Cappello – Bonaccorsi, con a capo MONACO Lorenzo Christian, ovvero colui che aveva ricevuto da BONACCORSI Salvatore, figlio di BONACCORSI Concetto ed esponente apicale dei “Carateddi” (oggi entrambi collaboratori di giustizia), l’investitura per gestire l’anzidetta proficua attività nel complesso, preoccupandosi anche di definire i confini con gli altri gruppi mafiosi operanti sul territorio.

La seconda, invece, operativa in zona limitrofa alla prima e precisamente in via San Leone, è gestita da diversi soggetti riconducibili – per la loro storia pregressa – al clan dei “Cursoti Milanesi”.

Il confine tra le due piazze – dopo aspri dissidi che avevano visto alcuni soggetti vicini al clan dei “Cursoti Milanesi” percorrere armati le vie pubbliche della città per contrastare i rivali - veniva contrassegnato dall’apposizione di due distinte bandiere, quella degli Stati Uniti d’America per il clan dei Cappello-Bonaccorsi, quella del Milan per il clan dei Cursoti-Milanesi. Infatti, nel gennaio del 2017, equipaggi del locale U.P.G.S.P. avevano proceduto all’arresto in flagranza a carico di alcuni pregiudicati[1], sodali a PITARA’ Rosario inteso “Sarettu u furasteri”[2], storico esponente di rango apicale del clan mafioso dei Cursoti Milanesi, in possesso di numerose armi da guerra e armi da fuoco clandestine[3], in procinto di compiere un’azione di carattere dimostrativo contro il clan rivale.

Nel corso dell’attività d’indagine sono stati acquisiti elementi consolidati in ordine alle capacità dei due gruppi mafiosi di imporre il loro controllo sul territorio tramite un articolato sistema di pusher, vedette e custodi della sostanza stupefacente che garantivano la gestione, prolungata e continuativa, delle due sopra menzionate piazze di spaccio e ciò nonostante alcuni interventi delle Forze dell’Ordine che eseguivano alcuni arresti dei sodali.

L’operazione, denominata “Tricolore”, intende riaffermare la presenza delle istituzioni all’interno di aree cittadine, trasformate in mercati della droga a cielo aperto, e difese dai gruppi mafiosi anche attraverso l’uso di armi.

Il connotato di stampo mafioso del sodalizio criminale è confermato dal contesto investigativo di riferimento da cui si è appreso che i proventi dello spaccio non solo sono destinati all’autofinanziamento della consorteria criminale ma anche al mantenimento dei sodali in carcere, secondo noti e consolidati “clichè” che impongono ai soggetti non raggiunti da misure restrittive di contribuire al sostentamento dei sodali, soprattutto di quelli aventi un ruolo apicale.

Va peraltro rilevato che la capillare e articolata attività captativa avviata nell’ambito dell’indagine ha consentito di individuare non solo i fornitori delle piazze di spaccio, legati alla criminalità organizzata campana, ma anche di risalire a soggetti che sin da subito sono apparsi coinvolti nel favoreggiamento della latitanza di BONACCORSI Concetto, storico boss, unitamente al fratello Ignazio, dell’omonima famiglia, detta dei “Carateddi”, alleata con il clan Cappello.

L’accurato monitoraggio telefonico e l’osservazione diretta dei movimenti di tali soggetti, orbitanti in provincia di Pistoia, sono sfociati nell’aprile del 2017 nell’individuazione dell’abitazione in cui il BONACCORSI si era rifugiato, consentendone l’arresto dopo una latitanza protrattasi dal settembre del 2016.

Di seguito si riportano i nominativi degli arrestati:

BONACCORSI Concetto, nato a Catania classe1986,;

BUA Roberto Pietro, nato a Catania classe 1996;

CAMPAGNA Giuseppe, nato a Catania classe 1959 - detenuto

D’ORTA Germain Saverio, nato a Catania classe 1996;

FUSELLI Orazio, nato a Catania il 3.11.1983 - detenuto;

GIUFFRIDA Biagio Andrea, nato a Catania classe 1992;

GULISANO Massimo, nato a Catania classe 1970;

LA PLACA Giuseppe, nato a Catania classe 1979;

LICCIARDELLO Giuseppe, nato a Catania classe 1998;

LINGUANTI Samuel Giovanni, nato a Catania classe 1991;

MONACO Lorenzo Cristian, nato a Catania classe 1988;

PERCIABOSCO Edoardo, nato a Catania classe 1990;

PITARA’ Giuseppe, nato a Catania classe 1983;

PITERA’ Antonio, nato a Catania classe.1984;

PITERA’ Gabriele Giuseppe, nato a Catania classe 1982 - detenuto;

PITERA’ Matteo, nato a Catania classe 1956 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

RUSCICA Giuseppe, nato a Catania classe 1976 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

RUSSO Alessandro, nato a Catania classe 1979;

SANGIORGIO Giovanni Ivan, nato a Catania classe 1991 - detenuto;

SCARDACI Pio Giuseppe, nato a Catania classe 1986 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

SCALIA Alessandro, nato a Catania classe 1978 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

SCIUTO Gianluca, nato a Catania classe 1986 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

SIRIANO Alfio, nato a Catania classe 1994 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

SPAMPINATO Gaetano, nato a Catania classe 1990;

TORRISI Ivan, nato a Catania classe 1987 - detenuto

ZITO Rosario, nato a Catania classe 1980;

D’AMBRA Salvatore, nato a Catania classe 1982 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

GANGEMI Maria Barbara, nata a Catania classe 1977;

GUARDO Sebastian, nato a Catania classe 1996 - detenuto;

PALMA Marco, nato a Leonforte (EN) classe 1995;

SANTAGATI Giuseppe, nato a Torino classe 1992;

SANTAGATI Marco Andrea, nato a Catania classe 1996;

SCUTO Giordano, nato a Catania classe 1995;

STRAZZANTI Salvatore, nato a Savignano (CN) classe 1977 - in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

PERGOLIZZI Damiano, nato a Catania classe 1999;

VIRRUSO Alessia, nata a Catania classe 1986;

ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, nonché detenzione ai fini di spaccio delle medesime, con l’aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare le associazioni mafiose “clan Cappello-Bonaccorsi e Cursoti Milanesi”, ed avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis 1 c.p.

Un’altra persona colpita dalla medesima misura è stata rintracciata nella mattinata odierna mentre altre 3 risultano irreperibili, perché già all’estero e attivamente ricercati.