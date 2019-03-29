CATANIA: L'OSPEDALE SAN MARCO APRE OGGI CON IL VIA AI PRIMI DUE AMBULATORI

Da oggi, 29 marzo, sono operativi i primi ambulatori del reparto materno infantile del nuovo ospedale San Marco di Catania”.“Con alcuni giorni di anticipo, rispetto alla scadenza prevista, l’Azienda P...

“Con alcuni giorni di anticipo, rispetto alla scadenza prevista, l’Azienda Policlinico – Vittorio Emanuele ha infatti preso possesso della struttura da parte dell’impresa titolare dei lavori.

Sono stati completati i collaudidell’area materno infantile e sono state consegnate le varie certificazioni tra cui quella di prevenzione incendi (SCIA).

L’Assessorato regionale alla Salute ha provveduto con decreto al rilascio delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l’apertura della struttura”, prosegue il testo ufficiale.

Questa prima giornata sarà una sorta di “training day”, un momento di “prova” per il personale sanitario, che permetterà ai medici di “conoscere alcuni locali dell’ospedale nel quale nasceranno le prossime generazioni di catanesi”.

Le visite saranno garantite sia per le donne con gravidanza a rischio sia per le gravidanze fisiologiche.

Secondo il crono-programma, i primi reparti a essere trasferiti saranno quelli del presidio Santo Bambino, che verrà eseguito entro aprile con lo spostamento delle degenze e del pronto soccorso Ostetrico, e poi tutte le altre unità operative allocate del Santo Bambino e il Vittorio Emanuele, fino all’apertura del Pronto Soccorso Generale.