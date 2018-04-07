CATANIA: Luca Sammartino indagato per irregolarità al voto delle regionali

CATANIA: Luca Sammartino indagato

Il presidente della commissione Lavoro all'Ars, Luca Sammartino del Pd, è indagato dalla Procura di Catania nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità in un seggio speciale allestito nel centro assistenza per anziani Maria Regina di Sant'Agata li Battiati per le scorse elezioni regionali in Sicilia, quando il candidato del Pd ottenne 32mila preferenze.

Sono complessivamente nove le persone iscritte nel registro degli indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono "errore determinato dall'altri inganno" e "falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale".

Le indagini della Digos della Questura, con accertamenti tecnici eseguiti anche dalla Polizia Postale di Catania, erano state avviate dopo il video pubblicato su un social network da un uomo che contestava il voto espresso dalla madre, interdetta, senza che nessuno degli figli avesse firmato la necessaria autorizzazione.

(ANSA)