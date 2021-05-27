CATANIA, MAFIA E SCOMMESSE ILLEGALI IN CORSO MAXI BLITZ. INDAGATE 65 PERSONE
E’ in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata catanese, coordinata dalla Procura Antimafia di Catania, che vede impiegati oltre 150 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia, unità operative del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza supportati da unità eliportata della Polizia di Stato.
Le ipotesi di reato contestate vanno dall’associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, alla truffa aggravata ai danni dello Stato, all’intestazione fittizia di beni.
La DIA, nell’ambito dell’operazione denominata “Apate”, ha disarticolato una vasta rete illegale finalizzata alla raccolta del gioco d’azzardo e delle scommesse on line.
Sono in corso di esecuzione numerose misure di custodia cautelare in tutta la Sicilia orientale nei confronti di persone vicine ai clan mafiosi catanesi Santapaola, Cappello e Bonaccorsi–Carateddi.
In totale risultano indagate 65 persone, molte delle quali organiche o vicine ai predetti clan mafiosi.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11.30 odierne, presso la sede del Centro Operativo DIA di Catania alla quale interverranno il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Generale di Brigata G.di F. Nicola Altiero, il Capo del II Reparto, Dirigente Superiore P.S., dott.ssa Loredana Di Galante, e il Capo Centro di Catania, Primo Dirigente P.S., Dott. Carmine Mosca.