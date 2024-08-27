CATANIA. Maltrattamenti in famiglia ed estorsione, divieto di avvicinamento per un pregiudicato

Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri delle Stazioni di Catania Piazza Dante a carico di un uomo di 35 anni pregiudicato, indagat...

Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri delle Stazioni di Catania Piazza Dante a carico di un uomo di 35 anni pregiudicato, indagato per “maltrattamenti in famiglia” e per “estorsione”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania, nei suoi confronti, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con il controllo con braccialetto elettronico.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte violente e lesive ai danni della madre cinquantatreenne di Catania, ripetute nel tempo e fino ad agosto del corrente anno.

Invero, l’uomo che viveva assieme alla madre dal 2020, come conseguenza della sua separazione con la moglie, con i suoi atteggiamenti violenti e prevaricatori, avrebbe reso la convivenza con la donna un tormento tanto che, nella mattina del 5 agosto u.s., la signora ha deciso di denunciare, ai Carabinieri di Piazza Dante, le condizioni di continui maltrattamenti ed aggressioni subite dal figlio.

La vittima, avrebbe spiegato, ormai esausta e frustrata, che il figlio sarebbe dedito all’uso di alcool e droga, condizione questa, che lo avrebbe reso aggressivo anche per la sua continua necessità di denaro.

In particolare, l’evento scatenante, sarebbe avvenuto la sera prima della denuncia quando, alla richiesta di una ennesima somma di denaro, irrisoria se si considera che si limitava a pochi euro, ma considerevole se si valuta che la sua richiesta era quasi giornaliera, la donna ha dovuto negargli i soldi richiesto.

L’arrestato, a fronte di tale rifiuto, l’avrebbe aggredita e spinta facendola cadere giù per le scale e le avrebbe cagionato in tal modo una ferita al braccio destro.

La persona offesa soccorsa dalla figlia, da lei subito chiamata, è stata accompagnata presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania dove, dopo le prime cure del caso, i sanitari le hanno diagnosticato una ferita lacero contusa con una prognosi di 5 giorni.

Le condotte di violenza e aggressione subite dalla donna sarebbero state, successivamente, confermate dalla testimonianza da parte di persona informata dei fatti.

Le attività di indagine eseguite dalla polizia giudiziaria su delega di questa Autorità Giudiziaria, hanno permesso a questo Ufficio di richiedere ed ottenere nei confronti del maltrattante la misura cautelare dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, celermente eseguita dai Carabinieri della Stazione di Catania Nesima.