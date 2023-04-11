CATANIA, MANGIA AL BAR, PRETENDE DI NON PAGARE E AGGREDISCE LE FORZE DELL’ORDINE: ARRESTATO

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti, ha arrestato un soggetto gravemente indiziato dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, e per tentato furto aggravato e minacc...

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti, ha arrestato un soggetto gravemente indiziato dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, e per tentato furto aggravato e minacce.

I poliziotti sono intervenuti in un’attività commerciale di Piazza Papa Giovanni XXIII, dove il titolare aveva segnalato un soggetto molesto, che aveva consumato del cibo senza pagarlo e si era illegalmente impossessato di altri beni. Gli agenti, dopo aver individuato il soggetto, che era in evidente stato di ubriachezza, provvedevano ad identificarlo.

L’uomo, un pregiudicato di Lentini (SR), assumeva un comportamento insofferente ed aggressivo nei confronti dei poliziotti, arrivando anche a minacciarli, tanto da rendere necessario l’utilizzo di mezzi di coercizione.

L’immobilizzazione dell’uomo avveniva in maniera concitata, infatti, riuscito in un primo tempo a divincolarsi, minacciava i dipendenti del locale e gli Giunto in ufficio, l’uomo continuava con le sue condotte aggressive e le minacce nei confronti degli operatori. La condotta dell’uomo arrivava al punto tale da costringere gli operatori ad attivare – ma al solo scopo deterrente – il taser, grazie al quale si riusciva a calmare l’energumeno.

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno che disponeva di associare l’arrestato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida innanzi al Gip.