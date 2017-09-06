CATANIA: MARCIA DI SOLIDARIETÀ PER VIGILE AGGREDITO GIORNO 9

Solidarietà all'Ispettore Luigi Licari e ai suoi familiari e riaffermazione dei principi di legalità e civiltà. Sono tra gli obiettivi della manifestazione che il Consiglio comunale di Catania, presi...

A cura di Redazione 06 settembre 2017 15:41

Condividi