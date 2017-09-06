CATANIA: MARCIA DI SOLIDARIETÀ PER VIGILE AGGREDITO GIORNO 9
Solidarietà all'Ispettore Luigi Licari e ai suoi familiari e riaffermazione dei principi di legalità e civiltà. Sono tra gli obiettivi della manifestazione che il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Francesca Raciti, ha organizzato per sabato 9 settembre in via del Rotolo, a una settimana dalla brutale aggressione subita dal rappresentante della Polizia municipale di Catania.
Alle 18.30 una “marcia della solidarietà” partirà dalla Rotonda di via del Rotolo per giungere sino a piazza Nettuno.
“E' un'iniziativa voluta da tutti i consiglieri – precisa la presidente Raciti - , al di là dell'appartenenza politica, per esprimere vicinanza alla famiglia dell'ispettore Licari e allo stesso tempo fare leva sulla coscienza civica dei nostri concittadini. Invitiamo tutti a partecipare anche per abbattere il muro di silenzio che si è alzato su questo triste e inaccettabile avvenimento”.