CATANIA, MARE SENZA BARRIERE: SPIAGGE LIBERE E SOLARIUM ORA ACCESSIBILI A TUTTI

Da oggi le spiagge libere n. 1 e n. 3 della Plaia di Catania, insieme al solarium di San Giovanni Li Cuti, sono ufficialmente attrezzati con sedie anfibie e altri dispositivi pensati per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità. Un importante passo avanti verso l’inclusività e il diritto alla balneazione per tutti.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’associazione Catania Più Attiva, il Centro Ortopedico Siciliano e il Liceo statale Giuseppina Turrisi Colonna. A rendere possibile il progetto è stato un contratto di comodato d’uso gratuito, promosso dall’avvocato Francesco Sanfilippo con Catania Più Attiva, che ha permesso la consegna al Comune dei presìdi di mobilità da utilizzare gratuitamente nei lidi cittadini.

“Ringraziamo Catania Più Attiva e l’avvocato Sanfilippo – ha dichiarato l’assessore al Mare, Andrea Guzzardi – per avere coinvolto diverse realtà e sensibilità in questo importante e necessario progetto che consentirà a tutti, senza ‘barriere’ e ostacoli, di accedere al nostro mare e godere della stagione estiva in un clima di piena condivisione”.

L’installazione delle sedie anfibie rappresenta non solo un miglioramento concreto per la qualità della vita delle persone con disabilità, ma anche un segnale forte di attenzione e civiltà da parte della città di Catania verso una società più giusta e inclusiva.