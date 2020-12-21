CATANIA: MARIJUANA DENTRO IL PACCO REGALO, I POLIZIOTTI NON CI CASCANO E LO ARRESTANO

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato Librino hanno arrestato in flagranza il pregiudicato Giulio Ambra, di 34 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’uomo, che l...

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato Librino hanno arrestato in flagranza il pregiudicato Giulio Ambra, di 34 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, che lavora in nero nel mercatino delle pulci, è stato notato alla guida di un’auto mentre faceva avanti e indietro frettolosamente lungo viale Grimaldi. L’auto era senza assicurazione per responsabilità civile e, inoltre si era a conoscenza che l’uomo fosse privo di patente di guida per non averla mai conseguita.

Immediatamente fermato, Ambra, a specifica richiesta, ha riferito di trasportare un pacco/regalo natalizio, ed effettivamente, sul lato passeggero, vi era un pacco a vista regolarmente confezionato.

I poliziotti, forti della loro esperienza hanno però approfondito il controllo e hanno deciso di aprire il pacco regalo da cui è uscito un forte odore di marijuana. All’interno, infatti, c’erano 2 chili e 40 grammi di marijuana che è stata sequestrata. Ambra è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; i poliziotti hanno anche proceduto al sequestro amministrativo dell’auto poiché la conduceva senza patente né assicurazione.

Al pregiudicato, inoltre, sono stati irrogati anche 10mila euro circa di sanzioni pecuniarie il cui pagamento è necessario per la restituzione dell’auto che attualmente, di proprietà di un suo familiare che gliel’ha prestata, è stata affidata a un custode giudiziale esterno.