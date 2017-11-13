CATANIA: MARITO 42ENNE GELOSO, ARRESTATO PER LE CONTINUE VIOLENZE ALLA MOGLIE
Nel pomeriggio di sabato scorso i militari della Stazione Carabinieri di Santa Venerina (CT) traevano in arresto un 42enne del luogo in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi tra il 2015 e il 2017 nei confronti della coniuge.
Il provvedimento scaturisce dal fatto che l’uomo nel periodo di riferimento a causa della sua eccessiva gelosia impediva alla moglie di trovarsi un lavoro, di truccarsi, di avere un proprio cellulare, minacciandola di morte con reiterate violenze fisiche consistenti in calci e pugni.
L’uomo, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.