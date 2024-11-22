CATANIA, MARITO E MOGLIE IN MANETTE A NESIMA PER POSSESSO DI ARMI E DROGA

La Procura Ddi Catania, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha delegato loro una perquisizione domiciliare press...

La Procura Ddi Catania, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha delegato loro una perquisizione domiciliare presso un appartamento nel quartiere Nesima, nel corso della quale gli operanti hanno arrestato per “detenzione abusiva di armi clandestine” e “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, due coniugi catanesi rispettivamente di 59 e 46 anni.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno rinvenuto in uno stanzino dell’appartamento, adibito a deposito, una busta in cellophane trasparente contenente 1.100 grammi di marijuana amnesia, un borsello di una nota marca di moda contenente 90 grammi di cocaina suddivisa in bustine, un bilancino di precisione ed una macchina per la preparazione di confezioni di sottovuoto.

Inoltre, gli operanti hanno rinvenuto in uno scantinato nella disponibilità dei due coniugi una busta per la spesa gialla, al cui interno c’erano due pistole scacciacani modificate mediante la sostituzione della canna rese pertanto offensive e letali considerate pertanto clandestine, un proiettile calibro 7,65 e 2 giubbotti antiproiettili in corso di validità.

La coppia è stata, perciò, arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento e disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere, mentre la droga e le armi sono state sequestrate.